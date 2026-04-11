Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, yıllık işletme cetveli bildirimini süresi içinde yapmayan işletmelere 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi siciline kayıtlı işletmelere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereğince işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini sisteme girmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu cetvellerin çalışan ve üretim bilgilerini kapsadığı belirtilerek, bildirimlerin Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden ya da e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak çevrim içi ortamda tamamlanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, sanayicilerin idari yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı. 30 Nisan 2026 tarihinde sistemde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, olası teknik aksaklıkların mağduriyet oluşturabileceği kaydedildi.

Belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayan işletmelere ise 6948 Sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi