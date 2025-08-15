Artan un, maya, odun ve işçilik maliyetleri nedeniyle fırıncı esnafının talebi üzerine fiyatlarda yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan zamla birlikte, iç malzemesi vatandaş tarafından getirilen pidenin pişirme ücreti 25 TL, boş pide ise 15 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, ilçedeki tüm pide fırınlarında uygulanmaya başlandı.

İlçedeki fırıncı esnafı, son dönemde temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar nedeniyle artık eski fiyattan satış yapamadıklarını belirtiyor. Bir fırıncı, "Un çuvalı, odunun tonu, maya fiyatları aldı başını gitti. Enerji ve işçilik maliyetlerini de ekleyince zarar ediyorduk. Ayakta kalabilmek, dükkanı çevirebilmek için bu fiyat revizyonu kaçınılmaz hale geldi. Talebimiz ilgili kurumlarla da istişare edilerek karara bağlandı" diyerek durumu özetledi.

Zam haberinin ardından vatandaşlar ise tepkili. Özellikle emekli ve asgari ücretli gibi sabit gelirli aileler için bu artışın bütçelerini zorlayacağını dile getiren bir vatandaş, "Her şeye zam geliyor, pide keyfimiz de kalmadı. Önceden birkaç tane yaptırıp yiyorduk, şimdi bir tanesi 25 lira olmuş. Bu artış bizim için büyük bir yük" ifadelerini kullandı.Fırıncılar ve vatandaşlar arasındaki bu gerilim, ilçede gündemin ilk sırasına oturdu.