Çorum Belediyesi, BELTAŞ aracılığıyla şehir içi toplu taşımada görevlendirilmek üzere 25 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. 14 Ağustos'ta başlayan başvurular 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Başvurular ÇOKİŞ ofisinden veya kurumun internet adresi üzerinden kabul edilecek.

Müracaat koşullarını sağlayan adaylar arasından, iş tecrübesi ve kariyer özelliklerine göre yapılacak değerlendirme sonucu açık iş pozisyonunun 5 katına kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakat yer ve zamanı daha sonra mail veya SMS yoluyla bildirilecek.