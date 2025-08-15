AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü programı, bu yıl dikkat çeken siyasi transferlere sahne oldu. Aralarında altısı CHP’li, ikisi İYİ Parti’li ve biri bağımsız olmak üzere toplam dokuz belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.

Ankara’daki törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Katılım listesinde en dikkat çeken isim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

Çerçioğlu, törende yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımızın himayesinde Aydın’da kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağım” dedi.

Buna göre AK Parti’ye katılan Belediye Başkanları şu şekilde: “Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa İberya Arıkan – Söke Belediye Başkanı, Malik Ercan – Yenipazar Belediye Başkanı, Osman Yıldırımkaya – Sultanhisar Belediye Başkanı, Umut Yılmaz – Şehitkamil Belediye Başkanı, Yasemin Fazlaca – Altınova Belediye Başkanı, Mustafa Koda - Yalvaç Belediye Başkanı, İsmail Akpınar - Yeşiltepe Belediye Başkanı, Muammer Yanık - Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı”

Muhabir: Haber Merkezi