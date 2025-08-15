Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin sunduğu zam teklifine tepki göstererek hem Çalışma Bakanlığı önünde hem de ülke genelindeki meydanlarda protesto düzenledi. Çorum’da da yapılan eylemde, Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Tuba Demirel, hükümetin sunduğu oranları “gülünç” olarak nitelendirdi.

Tuba Demirel, açıklamasında, “Kamu emekçisinin evine meyve sebze taneyle, et ayda bir girerken, kira ve fatura yükü maaşın yarısını götürürken, bu teklif hayatın gerçeklerinden kopuktur” dedi.

Hükümetin sunduğu teklifte 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam öngörüldü. Birleşik Kamu-İş, bu oranların açlık ve yoksulluk sınırının çok gerisinde olduğunu belirtti. Demirel, “AR-GE birimimizin Temmuz araştırmasına göre açlık sınırı 27 bin 670, yoksulluk sınırı ise 85 bin 344 liraya ulaştı. Bu teklif, memuru açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında yaşamaya mahkûm ediyor” diye konuştu.

“MÜCADELE SÜRECEK”

Birleşik Kamu-İş olarak taleplerinin net olduğunu, öncelikle tüm maaş kalemlerinde yüzde 72 telafi artışı ve ardından 2026 ile 2027’nin her yarısında yüzde 25 zam istediklerini anlatan Demirel, aksi durumda iş bırakma dahil kitlesel eylemlerin devreye gireceğini söyledi.

“Cuma günü başka bir sefalet teklifi getirilirse devlet dairelerinde hayat duracak, meydanlar isyanımızla çınlayacak” diyen Demirel, “Bu hakları yedirmeyeceğiz. Kamu emekçisinin emeğini masa oyunlarına kurban ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Açıklamada, yanlış ekonomi politikalarının çalışanları geçim sıkıntısına sürüklediği vurgulanarak, “Devlet itibarı, çalışanına hak ettiği ücreti vermekle sağlanır” denildi.

Tuba Demirel, hükümete, “Gelin kendi itibarınızı daha fazla yerden yere vurmayın. Ya akla ve vicdana uygun bir zam teklifi getirin ya da bizim direnişimizi izleyin” sözleriyle seslendi.

Muhabir: Haber Merkezi