Çorum Valilik, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından açılan yaz okullarının kapanışı için ortak şölen yapılacak.

Millet Bahçesi içerisinde bugün (14 Ağustos 2025 Cuma günü) saat 16.00’da gerçekleşecek kapanış programında oyunlar, palyaço şovları, oyun alanları, sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler ve ikramlar yer alacak.

Şenlikte kurslara katılan öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşayacak. Tüm Çorum halkının davet edildiği programda yazar-oyuncu Lemi Filozof sahne alacak.

