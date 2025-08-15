Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul müdürleri, aileler ve başarılı öğrencilerin yer aldığı ziyarette öğrencilerin elde ettiği başarıların sadece bireysel değil, aynı zamanda Çorum adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Çalgan, gençlerin azim ve kararlılıkla yürüttükleri çalışmalar neticesinde elde edilen başarıların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve başarı hikâyelerini dinleyen Vali Çalgan, “Bugün burada ülkemizin ve ilimizin geleceğine yön verecek gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. LGS’de Türkiye birinciliği ve YKS’de ilk bine girme başarısı, disiplinli çalışmanın ve hedefe odaklanmanın en güzel örnekleridir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Eğitim hayatınızın bundan sonraki aşamalarında da aynı azimle ilerlemenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Bazı mesajlar veren Vali Ali Çalgan, “Çorum nasıl ki bir turizm kenti, bir tarım kenti, bir sanayi kenti ise; aynı zamanda eğitimiyle de ön planda olan bir kenttir. Eğitimde iyi bir noktadayız, ancak bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK