Çorum’un en işlek caddelerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki kasis sayısı dün yapılan 2 kasisle birlikte 22’ye ulaştı.

Çorum Belediyesince 12 yıl önce genişletilen Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 2 gidiş-2 dönüş şeklinde 4 şeritli yol haline getirildi.

Yolun genişlemesiyle birlikte sürücülerin hız ihlalleri de başladı.

Bunun üzerine Çorum Belediyesi, sürücülerin hızlı araç kullanımını önlemek amacıyla caddenin farklı bölümlerine kasisler yapmaya başladı.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolun eski Devlet Hastanesi istikametinden İpek Taksi Kavşağı istikametindeki şeridine dün 2 yeni kasis daha yapıldı.

Yeni yapılan kasislerle birlikte gidiş ve dönüş yönlerindeki kasis sayısı 22’ye yükseldi.

SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

Çorum’da son zamanlarda artan kasis sayısı, sürücülerin tepkisini çekiyor. Şehre dışarıdan gelenlerin de dikkatini çeken kasisler, Çorum’un imajına zarar veriyor.

Öte yandan asfalt dökülerek yapılan bir kasisin maliyetinin yaklaşık 50 bin lira olduğu öğrenildi. Çorum’un caddelerindeki çok sayıda kasis, kamu bütçesi üzerinde de yük oluşturuyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ