Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 11 ile yeni müftü ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

22 Şubat 2024, 32469 Sayı, 2024/41 karar ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin görevden alındı. Batman İl Müftülüğüne Ahmet Durmuş, Sinop İl Müftülüğüne Paşa Bektaş, Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu, Isparta İl Müftülüğüne Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum İl Müftülüğüne Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Balıkesir İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Kırıkkale İl Müftülüğüne Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, Bingöl İl Müftülüğüne Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Bayburt İl Müftülüğüne Bayram Danacı, Tunceli İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç atandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ