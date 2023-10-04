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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 8.haftanın maçlarını yönetecek hakemler dijital atamayla belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın, 7 Ekim Cumartesi günü, Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’la oynayacağı maçı Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını Sakarya bölgesinden Suat Güz ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. İzmir bölgesinden Ferhan Kestanlıoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

ÖZER’LE 4.KEZ

Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer, Ahlatcı Çorum FK’nın daha önce üç maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2017-2018 Sezonunda, 1461 Trabzon’la deplasmanda 3-3, 2021-2022 Sezonunda da Somaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, geçen sezon ise evinde İnegölspor’u 2-0 mağlup etti. Özer, Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

Mehmet Ali Özer, hakemlik kariyerinde, Bölgesel Amatör Lig de (BAL) dahil bugüne kadar klasmanda 78 maç yönetti. Bu maçların 27’isini ev sahibi takımlar, 24’ünü ise deplasman takımları kazanırken, 26 karşılaşma da berabere bitti.