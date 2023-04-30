Hitit Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan tıp fakültesi, çeşitli nedenlerle yaklaşık 8 yıl Ankara'da Gazi Üniversitesi imkanlarıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdü.

Gerekli şartların yerine getirilmesiyle Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin Çorum 'daki eğitim yerleşkesine ilk öğrenciler, 2017 yılında kabul edildi.

Daha sonra Sağlık Bakanlığınca, tek kalemde yapılmış en büyük yatırımları arasında gösterilen Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamlanmasıyla tıp öğrencileri, daha iyi şartlarda öğrenim görme fırsatı buldu.

Kentte tıp eğitimine başlayan öğrenciler bu yıl intörn doktor olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmeti üretirken, 5 yılda öğrendiği teorik bilgileri de uygulama fırsatı buluyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, AA muhabirine, fakülte bünyesinde 778 öğrencinin tıp eğitimi gördüğünü söyledi.

Çorum 'da 2017 yılında başlayan tıp eğitiminin ilk meyvelerini bu yıl vereceğine işaret eden Sezikli, son sınıftaki intörn öğrencilere hekimlikten önceki son adımda çeşitli eğitimler verdiklerini anlattı.

İntörn öğrencilerin 12 ana bilim dalında bir yıl boyunca nöbet tutarak, ameliyatlara girerek, hasta bakarak tecrübe kazandıklarını dile getiren Sezikli, "77 öğrencimize ayrıca mayıs ayında mezuniyet öncesi sertifikasyon programı yaparak sahada aile sağlığı merkezlerinde, acil bölümlerde karşılaşacakları sorunlarla ilgili program düzenliyoruz." dedi.

Sezikli, öğrencilerin mezuniyetten sonra halka hizmet etmeye devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu öğrenciler inşallah yüz akımız olacak. Ülkemize, insanlarımıza, halkımıza hekim olarak hizmet verecekler ve kendilerinden sonra gelecek öğrencilere de güzel bir örnek olacaklar. 134 hekimimizi uzmanlık programında eğitiyoruz ve yakın zamanda uzman olacaklar. Bu öğrencilerimizin pratisyen hekim olduktan sonra yine TUS imkanıyla bize, Çorum 'a, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine hizmet vererek uzmanlık eğitimlerini de burada almalarını istiyoruz."

Tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi İsmail Cuma ise hastalarda muayene, tanı ve tedavi aşamalarında görev aldığını, böylece tecrübe kazandıklarını aktardı.

6. sınıf öğrencisi Aybüke Karcı da bu yıl intörn doktorluk yaptığını, aynı zamanda alanında uzman hocalardan eğitim aldığını ifade etti.

İntörn doktorlukla hekimliği uygulamalı öğrenme imkanı bulduklarının altını çizen Karcı, "Özellikle vaka çeşitliliği fazla olan hastanemiz sayesinde daha fazla tecrübe kazanma imkanı buluyoruz. Ayrıca hastaya nasıl yaklaşılacağını da öğreniyoruz." diye konuştu.