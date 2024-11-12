Kültür Yolu projesi dahilinde butik otel olarak hizmete sunulması hedeflenen İkiz Konak’ın restorasyon projesi başladı.

Yaklaşık 30 milyona mal olacak projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yüklenici firmadan projeyle ilgili bilgi aldı.

İkiz Konaklar projesinin 450 günde tamamlanması bekleniyor.

Konağın içerisinde 22 yatak kapasiteli Butik Otel, Leblebi Üretim ve Satış Alanı, Yöresel Kahvehane ve Kahvaltı Salonu bulunacak. İkiz Konaklar'da ayrıca Çorum'un tanıtımına yardımcı olacak kültürel donatıları olan, turistlerin ziyaret edebileceği bir kütüphane de yer alacak.

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini beliren Başkan Aşgın, “Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından "İkiz Konaklar"ı restore ederek şehrimize kazandırıyoruz." dedi.