AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve Merkez İlçe Yönetimi ile birlikte Çorum merkezde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi.

“Çorum’un her köşesi bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bu şehirle adım adım büyüyor, gönül gönüle yol yürüyoruz” diyen Ahlatcı, “Bu topraklara hizmet etmek, bu şehirde nefes almak bizim için büyük bir onur. Her tebessümde, her duada bu bağlılığı daha güçlü hissediyoruz. Çorum’un yarınlarına birlikte yön veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, ziyaretlerinde yıllardır büyük bir özlemle beklenen demiryolu çalışmalarıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Asrın yatırımıyla Çorum’un yeni bir çağa adım attığını kaydeden Ahlatcı, “Demiryolu hattıyla sadece ulaşım kolaylaşmıyor; sanayi, ticaret ve istihdamda da yeni bir dönem başlıyor. Bu eser, memleketimizin kaderini değiştirecek bir adımdır. Biz söz verdik, şimdi gereğini yapıyoruz.” dedi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK