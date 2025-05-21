AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki çeşitli eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çorum Fen Lisesi ve Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Milletvekili Ahlatcı, “Ne bir protokol konuşması yaptık, ne de klasik bir ziyaret. Sohbet ettik, hayallerini dinledik. Gördüm ki bu ülkenin geleceği sağlam temellere dayanıyor. Gençlerimizin gözlerinde umut ve inanç var.” ifadelerini kullandı.

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs Gençlik Şöleni programına da katılan Ahlatcı, öğrencilerin hazırladığı etkinliklere eşlik etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ