Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’a bir gezi düzenledi.

ADD Çorum Şubesi, gençlere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi gençler, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında ADD Şube Yönetimi ile birlikte Samsun’da bazı etkinliklere katıldı.

İlkadım’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programına katılan Çorum heyeti, daha sonra Eğitim-İş Samsun Şubesi’ni ziyaret etti. Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden ADD’li yöneticiler, gündemi ve çalışmaları değerlendirdi.

Çorum ADD ekibi, ayrıca Atakum’da 19 Mayıs etkinliklerine katıldı.

Geziye; ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak, ADD Denetim Kurulu Üyesi Tansel Küçüker ile Eğitimci Ergül Arslan katıldı.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, gerek etkinliklere katılan, gerekse Samsun’da kendilerine misafirperverlik örneği gösteren herkese teşekkür ederek, gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Editör: Haber Merkezi