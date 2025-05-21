Çorum Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan Fatma Turgut, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen konsere büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Konser öncesinde alanı dolduran vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gerçekten burada bu akşam çok güzel anlar yaşıyoruz. Tüm gençlerimiz sevgisiyle, muhabbetiyle buradalar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın altında nice bayramlarımız olması dileğiyle durmak yok gençlerle beraber, canla, başla ve en önemlisi ilk günkü aşkla devam ediyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS