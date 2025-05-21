Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Utku Singil ile birlikte, Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Bahar Şenliği etkinliğine katıldı.

Solmaz, “Engel(siz) çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak, onların neşesine neşe katmak bizler için büyük bir mutluluktu.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman çocuklarımızın, özellikle de özel gereksinimli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen herkese teşekkür eder, bu anlamlı organizasyonda pay sahibi olan Nefes Derneği'ni yürekten kutlarız. Yüreğimizde engel yok!” ifadesini kullandı.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile davetliler de katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR