Gürkan YAĞMUR

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Çorum İl Temsilcisi

Doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetlerini, yalnızca fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda bir yaşam disiplini, bir kültür ve sorumluluk anlayışı olarak görmeliyiz.

Dağcılık disiplini, özünde öz disiplini, çevreye duyarlılığı ve insana saygıyı barındırır. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde çevreye zarar verilmemesi en temel önceliğimiz olmalıdır.

Özellikle doğa yürüyüşlerinde ateş yakılmaması, sigara kullanılmaması ve çevre kirliliğine yol açacak hiçbir davranışta bulunulmaması, sadece yasal bir zorunluluk değil, doğaya ve gelecek nesillere karşı vicdani bir sorumluluktur.

Ateş, ormanlarımız için büyük bir tehdittir. Kontrolsüz şekilde yakılan en küçük kıvılcım bile büyük felaketlere yol açabilmektedir. Sigara izmaritlerinin doğaya atılması ise hem yangın riskini artırmakta, hem de çevreyi kirletmektedir. Unutulmamalıdır ki, doğa kendini temizleyemez; bıraktığımız her atık, yıllarca orada kalır.

Yürüyüşlerimiz sırasında sessizliğe, doğal yaşamın ritmine ve diğer canlıların varlığına saygı duyarak ilerlemek; çöplerimizi geri götürmek ve çevreye zarar verecek davranışlardan kaçınmak temel ilkelerimizdir. Çünkü dağcılık yalnızca zirveye ulaşmak değil, aynı zamanda karakterimizi de yukarı taşımaktır.

Tüm doğaseverleri, yürüyüş ve tırmanış etkinliklerinde bu hassasiyeti benimsemeye; doğayla bütünleşirken ona zarar vermemeye ve birlikte örnek bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.