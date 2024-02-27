Niğde’de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden güreşçiler 1 birincilik, 2 üçüncülük madalyası kazandı.

68 kiloda tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Mimar Sinan Ortaokulu güreşçisi Talha Özboyacı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

38 kiloda mücadele eden Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu güreşçisi Abdülhamit Çeker ve 44 kiloda mindere çıkan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu güreşçisi Yiğit Berat Aktaş da Türkiye üçüncüsü oldular.

Şampiyona bugün grekoromen stil müsabakalarıyla devam edecek.