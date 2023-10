Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sivil toplum kuruluşları depreme karşı 12 maddeden oluşan çözüm önerilerini de yeniden sıraladı.

Çorum İnsanı Değerler Platformu tarafından her yıl Ekim ayının 13’ncü günü kutlanan “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” nedeniyle bir değerlendirme yapıldı. Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bu önemli günde gerek ülkemizin gerekse ilimizin önemli deprem fayları üzerinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada “Çorum’da da bu bağlamda deprem ve benzeri afetlerin risklerinin azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yanında kurumsal tedbirlerin alınması büyük önem arz ediyor” görüşüne yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen ve “Depremin değil ihmalin daha ölümcül olduğu gerçeğini milletçe unutmamalıyız. Bir yandan akl-ı selimin ve bilimsel verilerin ışığında dayanıklı binalar yaparak hayatları koruma sorumluluğu, diğer yandan da deprem ve benzeri afetler hakkında doğru bilgilendirmeler yaparak dayanıklı nesiller yetiştirme sorumluluğu üzerimizdedir” görüşüne yer verilen açıklamada depremin ardından İDP olarak “Çorum İçin Doğrusu Mümkün” başlıklı tedbir önerilerinde bulundukları da hatırlatıldı.

Sundukları deprem raporuna kamu kurumlarının ilgisiz davrandığı ve yaşanan her türlü felakete rağmen depreme karşı tedbir alınmadığı dile getirilen açıklamada bu konudaki öneriler şu şekilde sıralandı:

“1- Öncelikle Çorum’da sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı geniş kapsamlı ve katılımlı bir “Deprem Protokolü”ne ihtiyacımız var.

2- Başta imar planlamasından sorumlu Belediyemiz olmak üzere ilgili meslek odaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Üniversitemiz ve STK’larımızın Valiliğimiz koordinesinde aynı masada bir “Deprem Afet Platformu” oluşturmasını öneriyoruz.

3- Kentsel dönüşümle ilgili olarak mahalle muhtarlarımızla da irtibatlı bir şekilde en kısa sürede Çorum’un kentsel dönüşümünü gerçekleştirmeliyiz.

4- Yerel basınımız biz STK’ların da vereceği destekle deprem riskine ilişkin istenilen düzeyde kamuoyu hassasiyeti oluşana ve gerekli tedbirler alınana kadar periyodik şekilde deprem vb. afet tehlikelerine sürekli olarak sayfalarında yer vermelidir.

5- Afet eğitimi yaygınlaştırılmalı ve nitelikli hale getirilmelidir. Yeni evlenecek çiftlerin temel ilk yardım ve afet eğitimi almasını şart koşmalıyız. Aynı durum Halk Eğitimi ya da Çıraklık Eğitim merkezlerinden eğitim ya da sertifika/belge alacaklar için de söz konusu edilmelidir.

6- Camilerimizin ve müştemilatının deprem vb. afetlerde nasıl kullanılacağına ilişkin olarak din görevlilerimiz ciddi bir eğitime tabi tutulmalı, bilhassa cami yapma ve yaşatma derneklerimizin yönetim kurulları kendi mahallelerinde inisiyatif alacak şekilde eğitilmelidir.

7- Binalarımızda uygulanan enerji kimlik belgesi uygulamasının deprem dayanıklılık kimlik belgesi ya da deprem kimlik belgesi olarak genişletilmesi de sağlanmalıdır.

8- Mevcut binalarımızda mutlaka yapım tekniğine aykırı müdahalelerin olup olmadığı tespit edilmelidir. Muhtarlıklarımızla iş birliği içinde her bir binanın içine binada oturanları bilgilendirici bir deprem levhası asılmalıdır.

9- İlimizde 5 kattan daha yüksek binalar için ruhsat verilmemeli, mümkünse binaların bir bahçe içinde olması şartı getirebilmelidir. Yatay mimariye geçiş sağlanmalıdır.

10- Belediyemiz ve Milli Emlak Müdürlüğümüz yapacakları ortak çalışma ile bilhassa gelir düzeyi belli bir seviyenin altında olanlara güvenli zeminlerde ucuz arsa temin etmeli, yeni yerleşim yerleri için hafif raylı ulaşım sistemleri öngörülmek suretiyle trafikten kaynaklanacak sorunlar da şimdiden çözülmelidir.

11- Olası bir deprem felaketinde ilimize ulaştırılacak yardımların sağlıklı kanalize edilebilmesi için mutlaka güvenli birkaç lokasyonda ana lojistik depolar ile daha küçük çaplı depolar inşa edilmelidir.

12- Deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerin kurulmasında spor sahalarının gördüğü işlev, imar düzenlemeleri ve planlamalarında göz önünde bulundurulmalıdır.”