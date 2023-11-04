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Gençler, Alacahöyük ve Boğazkale'de Atatürk'ün mirasını incelediler.

Çorum Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon öğrencileri, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Çorum’un tarihi ve turistik bölgelerine gezi düzenledi.



Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Yayın Yönetmeni Caner Ergan ile birlikte Alacahöyük ve Boğazkale örenyerlerini, müzeyi ve tarihi alanları gezen tiyatrocu gençler, Atatürk’ün mirası topraklarda inceleme yaparak bilgi aldılar.

Caner Ergan, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.