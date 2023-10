Tahmini Okuma Süresi: dakika

İhlas Haber Ajansı Çorum Bürosu’nu ziyaretinde konuşan Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin makine imalat teknolojisinde Türkiye’de tek ihtisas üniversitesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda yapılan çalışmaların meyvelerinin önümüzdeki yıllardan itibaren alınacağını açıkladı. Tıp Fakültesi’ni örnek gösteren Öztürk, geçmişte atılan adımların bugün geri dönüşümlerinin olduğunu vurguladı. Toplumun bütün kesimlerine kapılarının açık olduğunu dile getiren Öztürk, şehre katma değer sağlayacak somut tüm projelere katkı sunmaya, destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Çorum’un tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi gerektiğini anlatan Rektör Öztürk, “Çorum geleceği adına her türlü işbirliğine hazırız. Çağrılırsak istenilen her yere gideriz. Gelmek isteyen olursa da kapımız açık, üniversitemizde misafir ederiz. Çorum’un ticari, eğitim, sağlık, ekonomik geleceğine ilişkin atılacak her adıma şimdiden 5 ila 15 yıllık perspektifle karar veriliyor” şeklinde konuştu.