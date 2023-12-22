Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde yürütülen “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı” tamamlandı.

42 saat süren eğitim programını 17 farklı ülkeden 49 uluslararası öğrenci başarıyla tamamladı. Program ile Çorum’un dış ticaret elçilerini yetiştirmek amacıyla uluslararası öğrencilere temel dış ticaret eğitimi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü Musa Erdal, uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 5 yıldır odaklandığı dış ticaret faaliyeti kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

OKA İl Koordinatörü Erdal, 49 öğrencinin sertifika almaya hak kazandığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Bizim burada amacımız bu öğrencileri Çorum ve Türkiye için dış ticaret elçisi olarak yetiştirmek ve özellikle dış ticaret alanında ana dili ve farklı dillerde yetişmiş eleman arayan işletmelerimize yardımcı olmaktı. Bu alanda bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum.”

Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının teşvikleriyle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızın yoğun bir katkısıyla ve Hitit Üniversitesinin de özellikli olarak uluslararası öğrenci profilini Çorum’un değerleriyle buluşturacak çok güzel bir projeye bundan iki ay önce adım atıldı. Ekim ayında başladık, üç boyutta çarpan etkisi oluşturacak bir çalışmanın ilk adımını attık.” dedi.

Sektörün ihtiyacı olduğu alanları belirleme noktasında ÇTSO ve KOSGEB görüştüklerini ve yapılan analizlerde Çorum’un en başarılı sektörünün imalat olduğunu kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

“Yetişmiş eleman dediğimizde; sahaya sürülmeye hazır ve uzmanlık alanını teknik olarak kazandırmamız gerekiyor. Üniversite olarak biz bunu zaten fakültelerimizde veya meslek yüksekokullarımızda icra etmeye gayret ediyoruz. Biz ihracatı ile öne çıkmış bir iliz. İhracat verilerimiz bölgenin çoğu şehrinin önünde. Ülkede de hatırı sayılır bir noktada. Üniversite olarak özellikle ihracat noktasında dil yeterliliği olarak hazırlanıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz, kendi ana dillerinin yanında farklı dilleri de bildikleri gibi üç yıl önce aktif hale getirdiğimiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (Hitit TÖMER) sayesinde Türkçe öğreniyorlar. Bu genç arkadaşlarımız mezun olduğunda bölgelerini tanıyan, en az 3-4-5 dil bilen ve buna Türkçeyi de eklemiş olarak Çorum’da sanayicimizin yanında olacaklar. Geldiğimde 88 tane aktif öğrenci varken şu anda 750’den fazla aktif öğrenci ve kayıtlı olup veya kayıtlarını sürdüren 1500’e yakın uluslararası öğrencimiz var. Hem paydaşlarımıza hem de Çorum’a büyük bir teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize kariyerlerinde başarılar diliyorum.”

Ticaretin milletler arasında en önemli bağ olduğuna dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu bağ için teknik alt yapı, eğitim, dil lazım. Hitit TÖMER’i tebrik ediyorum. Uluslararası öğrencilerimiz, sanki uzun yıllar aramızda yaşamış gibi rahat bir iletişim kuruyorlar. Hitit Üniversitesi TÖMER hocalarını ve emeği geçenleri kutluyorum. İhracat rakamlarımızın giderek artması lazım. Ufukları geniş sanayicilerimiz var ve bu sanayicilerimiz çok zor koşullarda farklı ülkelere gidip fuarlara katılıyorlar. Bugün sertifika alan 49 kardeşimizi yürekten kutluyorum. Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Program, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Törende Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü Musa Erdal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ÇTSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.