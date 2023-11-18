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Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Diyarhan Murat Yılmaz’ın yürütmüş olduğu “Your Strength, Your Values” isimli projesi ile İdris Kalınsazlıoğlu’nün yürüttüğü “My Reading Adventure” isimli eTwinning “Ulusal Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.

Mustafa Kemal İlkokulu’ndan yapılan açıklamada, “eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında, bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla proje devam ediyor” denildi.