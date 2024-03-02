Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da 31 Mart Yerel Seçimleri için muhtar adayı bolluğu yaşanıyor. Kentte aday bolluğu yaşanan mahallelerden biri de Karakeçili Mahallesi.

Mevcut muhtar Mehmet Aydın’ın yeniden aday olmadığı seçimlerde 11 aday muhtarlık için yarışacak.

Nüfusu 5 bin 631 olan mahallede 4 kadın ve 7 erkek aday muhtarlık için yarışırken, adayların arasında öğretmen, yüksek biyolog, girişimci, genel müdür, esnaf ve emekliler var.

İşte o 11 aday;

Diler Salman, Gül Işık, Seval Demirci ve Gamze Güzel, Murat Üzüm, Aziz İlker Özkeser, Fatih Başbölük, Osman Demiral Oktay Yalçın, Murat Yılmaz ve Ali Can Arzoğlu.