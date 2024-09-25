Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 16. Sokak’ta bulunan “semt sahası” mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Gecenin yarısına kadar isteyenin istediği şekilde girip futbol oynadığı semt sahasında “küfür” ve “çöplük” hiç eksik olmazken, sabaha kadar yanan ışık da mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor.

Çorum Belediyesi’ne ait olduğu belirtilen semt sahasının bakımsızlıktan ve pislikten dolayı adeta mezbelelik görünümünde olduğunu belirten semt sakinleri, “Burada gece 1-2’ye kadar futbol oynuyorlar. Kapısında kilit olmadığı için herkes gelip kullanıyor. Sabaha kadar evlerimizin içinde küfür sesleri yankılanıyor. Çocuklarımız okula gidiyor. Sabah erken kalkmaları için akşam 10’da yatmaları gerekiyor. Futbol sahasını kullananlar ışığı kapatmadan gidiyorlar. İnsanlar gecenin bir vakti evlerinden inip ışığı kapatmak zorunda kalıyor. Kapatan olmazsa sahanın ışığı sabaha kadar yanıyor. Bir taraftan küfürlü konuşmalar, bir taraftan yanan ışık nedeniyle evlerimizde oturamaz olduk” diyorlar.

SEMT SAHASINDAN ALKOL TÜKETİLİYOR

Gençlerin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan ancak bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı berduşların mekânı haline gelen semt sahası, alkol kullananlara da ev sahipliği yapıyor. Semt sahasında futbol oynandıktan sona alkol tüketimine geçildiğini kaydeden semt sakinleri, Emniyet’e ve Belediye’ye durumu bildirmelerine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını söylüyorlar.



“BELEDİYE GÖREVLİLERİ SAHANIN İÇİNİ TEMİZLEMİYOR”

Semt sahasının içerisinin pislikten geçilmediğini kaydeden semt sakinleri, “Belediye görevlileri buraya geliyor ancak sahanın dışını temizliyorlar. ‘İçeriyi neden temizlemiyorsunuz’ diye sorduğumuz da ‘Biz sahaya girmiyoruz, orası bizim alanımız değil’ yanıtını veriyorlar.

Bizler burada küfürden, ışıktan ve pislikten rahatsızız. Yetkililerin biran önce bu semt sahasına bir çözüm bulmasını istiyoruz” diyerek, seslerinin duyulmasını istiyorlar.