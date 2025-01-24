Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde başlatılan proje kapsamında doğan her bir bebek için dikilen fidanlarla köyün daha güzel görünüm kazanması hedefleniyor.

Yaklaşık 800 nüfusu bulunan köyde yaşayan Ramazan Topal, daha önce başka yerleşim yerlerinde uygulandığını gördüğü her doğan bebek için bir fidan dikme fikrini kendi köyüne de hayata geçirdi.

Yaylabaşı köyünde yaşayan ya da köyden olup farklı yerlerde yaşamını sürdürenlerle "Her Yeni Doğan Çocuk İçin 1 Ağaç Dikme Projesi"ne can veren Topal, kasım ayında buyana 170 fidanı köy yolunun çevresine dikti.

Köydeki gençlerin yardımıyla fidanları toprakla buluşturan Topal, bakımını da köy sakinleriyle yapıyor.

Proje kapsamında, vefat edenlerin adını yaşatmak içinde fidan dikiliyor.

- Bugüne kadar 170 fidan toprakla buluşturuldu

Ramazan Topal, AA muhabirine, ziyaret ettiği bazı yerlerde bu tür ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını gördüğünü, bunu köyünde de uygulamak istediğini söyledi.

Köylerinde yeni doğan her çocuk için ağaç dikme projesi başlattıklarını belirten Topal, "Köy büyüklerimizden ahirete irtihal edenler için de fidan dikildi. İnşallah köyümüzün girişine kadar projeyi devam ettireceğiz. Bugüne kadar 104 servi, 33 mavi köknar çamı, 28 badem ve 5 zeytin fidanını toprakla buluşturduk." dedi.

Fidanların dikimi ve bakımında köyün gençlerinin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Topal, "Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin' diyor. Biz de bu hadisi örnek aldık. Fidanları dikmeye devam edeceğiz. Köyde her yeni doğan çocuğun anne babası bir fidan alıyor, biz de toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Fidanların bebeklerle birlikte büyüyeceğine dikkati çeken Topal, özellikle köy dışında yaşayanların ziyarete geldiğinde kendileri için güzel bir anı ile karşılaşacaklarını kaydetti.

Topal'a fidan dikmede yardım eden Satılmış Dalkılıç ise fikri çok beğendiği için destek olmak istediğini söyledi.

Fidanlara iyi baktıklarını anlatan Dalkılıç, gelecekte köyün çok daha güzel görüneceğini vurguladı.

Köyde hayvancılık yapan Recep Karaca da örnek bir proje uygulandığına işaret ederek, "Ramazan ağabey, köyümüzü güzelleştirmek için doğan bebekler için fidan dikmeye başlamıştı. Biz de rahmetli babamızın adına 3-4 fidan dikelim dedik. Gurbettekiler gelir, gölgesinde oturur diye düşündük. Çok güzel bir çalışma. Bunlar büyüdüğünde köyümüz güzelleşir inşallah." şeklinde konuştu.

Dikilen fidanların bakımına yardım eden 12 yaşındaki Muhsin Musap Topal ise çalışmalarda yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.