Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde konuşan Yılmaz, doğal afetlerin ülkelerin bir gerçeği olduğunu kaydederek, “Depremler ülkelerin gerçekleridir. Ansızın bir anda yağan yağışların yol açtığı felaketler ülkelerin gerçekleridir. Ama bir gerçeklik vardır ki, bilimin ışığından ayrılmayarak her türlü doğal afetlere karşı mal ve can kaybını mininize edecek şehirleri ve kentleri oluşturmak da ülkeyi idare edenlerin görevleridir” dedi.

YRP Meclis Üyesi Kadir Boruç’un ‘Çorum’u depreme hazırlayamazsak vebal bu meclisindir’ dediğini anımsatan Yılmaz, “Bu vebali biz kabul etmiyoruz. O vebal ülkeyi yönetenlerin vebalidir.

Ölen her yaratılmışın vebali ülkeyi yönetenlerin vebalidir. Rant uğruna, bütçeyle para koymak adına imar barışı çıkarıp insanları ölüme terk edenlerin vebalidir. İmara açılmayacak alanları imara açarak canların gitmesine sebep olanların vebalidir. O vebali biz almıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Özüyağlı’nın Gülabibey, Mimar Sinan ve Kale’deki kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsettiğini ancak eski Çorum diye bilinen Hatip mahallesinin ortada durduğunu söyleyen Yılmaz, “Karşıyaka çarpık yapılaşma ile boğuşuyor. Gidin Nadık’a öyle, öte tarafta Orta Kapaklı’da halen doğalgazı olmayan evler var, çünkü imar planı yok” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ