Çorum’un Osmancık ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen ve "Osmancık karası", "Kargı karası", "İnal karası", "Başpınar karası" ve İncesu karası "gibi isimlerle bilinen üzüm çeşidi, Türkiye Gen Bankası kayıtlarına yeni bir üzüm çeşidi olarak işlendi. Bu önemli gelişme, Osmancık Kaymakamlığı ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Profesör Doktor Ali Ergül, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Sorumluları Yüksek Mühendis Tamer Uysal ve Dr. Onur Ergönül ile yapılan çalışmalar neticesinde Osmancık karası üzümünün yeni bir üzüm çeşidi olduğu ortaya çıktı.

Osmancık karası üzümünün milli koleksiyon bağına dahil edildiğini belirten Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Osmancık karası üzümünden, geleneksel ‘Kelik’ adı verilen toprak evlerde üzüm pekmezi yapılmaktadır. Bu üzüm, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ‘Havası sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur’. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından millî bir çeşit olarak koruma altına alınan Osmancık karası, ince kabuklu, bol sulu ve kendine has aromasıyla dikkat çekmektedir. Yapılan analizler, Osmancık karası üzümünün yüzde 78 oranında şıra içerdiğini ortaya koymuştur.

Muhabir: İHA AJANS

Bu yüksek şıra oranı, üzümü diğerlerinden ayıran önemli bir özelliktir. Ayrıca, üzümün yapraklarının ekşimsi tadı ve aroması nedeniyle gastronomide de özel bir yere sahiptir. Osmancık karası üzümü, ilçenin dört coğrafi işaretli ürünü için ayırt edici bir özellik sağlamaktadır. Osmancık Yaprak İçi Yemeği ve Osmancık Yırtmaç Yemeği, bu üzümden elde edilen asma yaprakları kullanılarak yapılmaktadır. Aynı zamanda Osmancık Malak Tatlısı ve Osmancık Ayvalı Yahnisinin yapımında kullanılan pekmez de Osmancık karası üzümünden elde edilmektedir. Osmancık karası Üzümü, ilçenin korunması gereken önemli tarımsal değerlerinden biridir. Yapılan çalışmalar neticesinde bu üzüm, ülkemizin üzüm gen bankası kayıtlarına dahil edilerek millî koleksiyon bağına dahil edilmiştir. Ayrıca, ilçenin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlayacak bu gelişmenin, yerel tarım ve gastronomi kültürünün tanıtımına da katkıda bulunacaktır" dedi.