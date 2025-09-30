Çorum'dan 2024 yılı dönemi gelir ve kurumlar vergisi beyanlarına göre kişi ve kurumlardan vergi rekortmenleri belli oldu. Çorum'da gelir vergisinde 100 kişilik listede 44 isim isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisinde ise 36 firma adının listede yayınlanmasını istemedi.

AHMET AHLATCI 1. SIRADA

Gelir vergisinde Çorum’un vergi rekortmeni 7 milyon 814 bin 738 lira tahakkuk ile Ahmet Ahlatcı oldu. 2'nci sıra isminin gizlenmesini isterken, 3'üncü sırada 4 milyon 362 bin 457 lirayla Kasım Kahraman listede yer aldı.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncu sıralar listede isminin açıklanmasını istemedi.

11. sırada yer alan İsmail Nihat Erzen'in 2 milyon 444 bin vergi ödediği görüldü.

KARGAZ DOĞALGAZ LİSTE BAŞI

Açıklanan listeye göre, Ahlatcı Holding'in sahibi olduğu Çorumgaz'a bağlı Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 83 milyon 851 bin 509 TL tahakkuk ile Çorum’un 2024 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Listenin ikinci sırasında ise İSEVA Saniter Seramik yer aldı.İSEVA Saniter Seramik'in 54 milyon 833 bin vergi ödediği görüldü.

GELİR VERGİSİ LİSTESİ

KURUMLAR VERGİSİ LİSTESİ