Çorum'dan 2023 yılı dönemi gelir ve kurumlar vergisi beyanlarına göre kişi ve kurumlardan vergi rekortmenleri belli oldu. Çorum'da gelir vergisinde 100 kişilik listede 45 isim isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisinde ise 35 firma adının listede yayınlanmasını istemedi.

Gelir vergisinde Çorum’un birinci, ikinci ve üçüncü sırası kendisini gizledi. Dördüncü Oğuz Taç oldu. Taç'ın, 3 milyon 798 bin vergi ödediği görüldü.

GREYDER LİSTE BAŞI

Açıklanan listeye göre, Çorum'un ayakkabı markası Greyder, 35 milyon 726 bin 927 TL tahakkuk ile Çorum’un 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Listenin ikinci sırasında ise İSEVA Saniter Seramik yer aldı.

GELİR VERGİSİ LİSTESİ

KURUMLAR VERGİSİ LİSTESİ