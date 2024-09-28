Belediye Meclisi Üyeleri Didem Tokgöz, Sedat Genç ve Ümit Kuyu'nun da eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı oldu. Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu ile görüşen CHP heyeti, daha sonra Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı'yı ziyaret ederek, mahallenin sorun ve talepleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“Muhtarlarımızın sorunları ortak” diyen CHP Belediye Meclisi Grup Başkan vekili Aslan Kaya, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MAHALLELERİMİZİN SORUNLARI ORTAK”

“CHP olarak; halkçı, toplumcu ve kamucu yönetim anlayışı doğrultusunda mahalle muhtarlarımızı ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal politika ile sosyal demokrat politika arasındaki bağlantı kurmanın muhtarlarımız ile daha doğru bir zemine oturacağını düşünerek devam ettiğimiz ziyaretlerimizde sorunları yerinde tespit etme imkanı bulduk. Muhtarlarımızın derdi ortaktı.

Kentsel dönüşüm, yoksulluk, sosyal yardımlar, eğitim ve öğretim yılının başlaması ile çocuk ve gençlerin kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderlerinin karşılanmasındaki güçlüklerdi. Çöplü ve Çepni Mahallelerinde ise metruk binalar büyük bir sorun. Bu konuda muzdarip olduklarını ifade ederek, yöneticilerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getirdiler”

Ziyaretlerin samimi bir ortamda yapıldığını belirten Aslan Kaya, CHP grubu olarak önümüzdeki süreçte de ziyaretlerine devam ederek, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmeye çalışacaklarını ifade etti.

