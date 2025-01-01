Çorum’un 11 aylık ihracatı 3 milyar 226 milyon 575 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre ülke genelinde ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar oldu.

ÇORUM YİNE

BÖLGE LİDERİ

TÜİK verilerine göre Çorum Kasım ayında 225 milyon dolar ihracat, 278 milyon dolar ise ithalat yaptı. Aynı dönemde Tokat’ta 3.2 milyon dolar ihracat, 2,7 milyon dolar ithalat; Amasya’da 11.3 milyon dolar ihracat, 5,8 milyon dolar ithalat; Samsun’da ise 114 milyon dolar ihracat ve 104.4 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Çorum’un Kasım ayı ihracatı ile birlikte 11 aylık ihracatı 3,2 milyar doları geçerken, ithalatı ise 2.9 milyar dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

73 MİLYAR DOLAR

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında yüzde 79,4 iken, 2024 Kasım ayında yüzde 74,9'a geriledi.

Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan, 73 milyar 336 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,5'e yükseldi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 olurken, ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. Kasım’da en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu.

Editör: HABER MERKEZİ