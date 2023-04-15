Katılımın oldukça yoğun olduğu iftar programında Ankara’da yaşana Çorumlu siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları bir araya geldi. İftar programının ardından kısa bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili adayı Zeki Gül Çorum’u zenginleştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Çorum’un sanayi alanında dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaptığını ve bu konuda da Türkiye’de söz sahibi olduğunu belirten Zeki Gül “Çorumlu vatandaşlarımız kendi müteşebbis ruhuyla organize olarak olduğunu her yerde söylüyoruz. Çorum Organize Sanayimizde savunma sanayimiz için çalışmalar yapılıyor. Çorum kendi ayaklarının üzerinde durarak dünyanın 135 ülkesine ihracat yapıyor.

Alaca’dan, Çorum’a ve Ankara’ya göç eden hemşerilerimiz kendisini aşan büyük mücadeleler yapmışlardır. Önce Çorum’dan sonra Alaca’dan sonra ise tüm Türkiye’den sorumluyuz. Bu sorumluluğun bilinci ile bu göreve talip olduk. Alacalıların en büyük özelliklerinden biri de gittikleri yerde kardeşliği kucaklaşmayı ve muhabbeti organize ediyorlar. Geçirdiğimiz zor dönemleri yine hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)