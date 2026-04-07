Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 59 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Çorum’un da bulunduğu Mersin, Gaziantep, İzmir, Antalya, Konya, İstanbul, Ankara, Samsun, Adana, Manisa, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Bursa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Çankırı, Elazığ, Niğde, Karabük, Aydın, Kastamonu, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Batman, Çanakkale, Giresun, Denizli, Yalova, Mardin, Amasya, Bitlis, Afyonkarahisar, Malatya, Uşak, Tunceli, Sakarya, Hakkari, Şırnak, Eskişehir, Isparta, Kars, Rize, Erzurum, Ordu, Van, Iğdır, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Siirt, Sivas ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlara 795 ekip, 1.987 personel, 14 hava aracı ile 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 529 şüpheli yakalandı, bunlardan 129’u tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ