Eğitim sistemimizin ağırlıklı olarak “diplomalı mesleksizler” yetiştirdiği ve çırak-kalfa-usta zinciri kırıldığı için de sanayide ara eleman bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği, son yılların en büyük yakınma konularının başında geliyor.

Ahlacı Holding, bu konuda örnek bir girişimde bulunarak, 15 Eylül’de Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’ni eğitim-öğretime açtı. Yeni başlayan 200 öğrenci ve önceki 40 öğrenci ile okulun öğrenci sayısı şu anda 240. Milli Eğitim’e bağlı okulda, lise müfredatına göre diğer dersler verildiği gibi, Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde yoğun olarak uygulama fırsatı sağlanıyor.

Okulda kantin bulunmuyor, zira, asgari ücretin üçte biri kadar ücret de ödenen öğrencilere, sınırsız içecek, düzenli yemek gibi olanaklar sunuluyor. “Geleceğin Altın Gençleri” olarak nitelenen öğrencilerin, okul bittiğinde işleri hazır olacak. Yetişmiş kuyumcu ustası olarak Ahlatcı Kuyumculuk’un çalışanı olacaklar.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Mesleki Eğitim Merkezi’ne büyük önem veriyor ve sık sık gezerek öğrencilerle görüşüyor, moral motivasyonlarını artırıyor. Ahmet Ahlatcı, dün de Rafineri’nin altın işleme bölümünde pratik eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Mevcut 240 öğrenciye ek olarak, gelecek yıldan itibaren her yıl 250 öğrenci daha alacaklarını ve kuyumcu ustası sayısı yeterli düzeye ulaştığında, İstanbul’da devam eden üretimlerini de Çorum’a almayı planladıklarını belirten Ahmet Ahlatcı, “Bünyemizden yetiştirdiğimiz kuyumculuk eğitimi almış gençlerimiz sayesinde, Çorum’u Türkiye’nin ihracat merkezi haline getireceğiz. Ben, gençlerimize sonsuz güveniyorum.” dedi.