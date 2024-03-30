CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, kendisine destek vermek için Çorum’a gelen CHP Kadın Kolları Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka’nın da katıldığı Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’nda vatandaşlara seslendi.

Halk buluşmasında konuşan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Sizlerin de bildiği gibi her şey iktidarın inisiyatifinde, onun sadık ama liyakatsiz kadrolarına kaldığı için şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak imkanlar ve fırsatlar değerlendirilemiyor” diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimiyle, örgütüyle, milletvekiliyle, belediye başkan adayıyla, belediye meclis üyeleriyle, özellikle kadınları, gençleri ve liyakatli kadrolarıyla bu şehri yönetmeye hazır olduğunu vurgulayan Çöphüseyinoğlu, “Belediyemiz dayanışma belediyeciliği yapacak. Şehrimiz, kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, çocuklar için yaşanması zor değil, rahat ve huzurlu bir şehir olacak.

Kentimizi, talimatlarla, emirlerle, güç odakları ile yönetmeyeceğiz. Kentimizin sakinleri ile yöneteceğiz. Halkla birlikte halkçı bir belediyecilik yapacağız. İşte bu yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Çorum’u birlikte yönetmek için güzel kentimizin iyi insanlarından destek isteten CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Merhum Belediye Başkanımız Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun döneminde olduğu gibi havasıyla, suyuyla, temizliğiyle konuşulan bir Çorum yaratmaya ben ve ekibim adına buradan söz veriyorum.

Sizlerden ricamız, tercihiniz ne olursa olsun, sandığa giderek oy kullanmanız. Halk buluşmamıza katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yoğun kalabalık eşliğinde coşkunun hakim olduğu halk buluşmasında vatandaşlara 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa giderek Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu’na oy vermelerini isteyen Aylin Nazlıaka ise yoğun ilgi gördü.