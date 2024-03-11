Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sahalarında Ahlatcı Çorum FK’ya 1-0 yenildikleri maç ve bundan sonrasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan ve karşılaşmayı tribünden izleyen, Ahlatcı Çorum FK’dan da “Çorumspor” diye bahseden Arda Turan, kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında, “Öncelikle Serkan Özbalta ve Çorumspor’daki futbolcu kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ve aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

LİGİN EN İYİ

TAKIMIYIZ

Açıklamasının devamında, Ahlatcı Çorum FK karşısında yavaş ve coşkusuz oynadıklarını, bunun neticesinde yenilgi ile karşı karşıya kaldıklarını da kaydeden Arda Turan, ligin en iyi takımı olduklarına vurgu yaparken, “Kendi adımıza üzgünüm ama oyun prensiplerimizi, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Birçok doğruyu da yaptığımızı düşünüyorum ama yavaş ve coşkusuz olunca maalesef bu sonuçla karşı karşıya kaldık. Benim oyuncularım ligin en iyi oyuncuları ve ligin en iyi takımına sahibiz. Gösterdikleri mücadele ve performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

KONUŞMAYACAĞIZ

Hakemleri kastederek üzüldükleri konular olduğunu ve bu konuda asla konuşmayacaklarının altını da çizen Ardan Turan, “Bazı konuklardan dolayı üzgünüm ama bu konular hakkında konuşmayacağız. Biz, Eyüpspor olarak bu oyunu yönetenler hakkında hiçbir zaman yorum yapmayacağız. Kendi işimizi yapacağız ve bu oyunun güzelliğine saha içinde hizmet etmeye devam eden taraf olacağız” dedi.

ŞAMPİYONLUĞA

İNANCIMIZ TAM

Bu hafta Bandırmaspor’la deplasmanda oynayacakları zorlu maç ve şampiyonlukla ilgili de ifadeler kullanan Arda Turan, “Bandırmada en güçlü ve en iyi halimizle olacağız. İlk yarıda bizi yenmişlerdi. Onlara karşı en iyi halimizle, o zor statta en iyi mücadeleyi verip kazanmak istiyoruz.

Biz, hayalimize aşık olmaya, en güzelini vermeye devam edeceğiz. Şampiyonluk yolundaki inancımız sonsuz. Allah’ın izniyle başaracağız. Hayale aşık olmaya devam…” dedi.