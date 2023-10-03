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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız basın açıklamasının ve ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşların konuşmasının ardından yanına birkaç TOKİ mağdurunu da alarak AK Parti İl Başkanlığı’na konutların durumunu öğrenmek için ziyarette bulundu. AK Parti İl Başkanı Günay ile yapılan görüşmeye basın alınmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti iktidarının yıllarda her seçim öncesi Çorumluya havaalanı, hızlı tren, TOKİ, Devlet Hastanesi, Polis Moral Eğitim Merkezi gibi müjdeler vermesine rağmen hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı.



Önceki gün CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP İl, Merkez İlçe yöneticileri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve yönetimi ve partililerle birlikte ilimize yapılması planlanan eski Devlet Hastanesi’ne giderek temsili temel atan, 45 gün içinde teslim edileceği açıklanan TOKİ emekli konutlarında da vatandaşa anahtar teslim töreni düzenleyen CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız gün boyu yaptığı incelemelerin ardından Kadeş Barış Meydanı’nda bir açıklama daha yaptı.

Sözlerine İçişleri Bakanlığı önünde yapılan saldırıyı kınayarak ve yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar dileyerek başlayan Mehmet Tahtasız, “Emniyete devletimize kim el kaldırırsa, kurşun sıkarsa Allah belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin hepsinin karşısındayız” diye konuştu.

“ÇORUM DA İYİ

YÖNETİLMİYOR”

AK Parti İl Başkanlığı’nın da bulunduğu Kadeş Barış Meydanı’na parti yöneticileri ve üyelerinin yanısıra TOKİ konutlarını teslim alamayan bazı vatandaşlarla birlikte gelen CHP Milletvekili Tahtasız, “Ülke iyi yönetilmediği gibi Çorum’da iyi yönetilmiyor. 2018 yılında Kuruçay TOKİ’de temel atıldı. Herkes ev sahibi olacaktı. Maalesef o şirket 3 kez el değiştirdi. Hayatını kaybedenler oldu. AK Parti’ye milletvekillerine güvenerek ev sahibine söz verenler oldu. Ama bitmeyeceğini bile bile söz verdiler.



Son olarak 45 gün dediler. Biz bir takvim başlattık, o süre de bitti. İl Başkanı da Milletvekili de yalancı çıktı. Belediye Başkanı şu an görevi olmamasına rağmen harıl harıl çalışıyor. Şimdiye kadar aklınız nerdeydi? Şimdiye kadar buraya gelip mağdur ailelere tutacakları sözü versinler. Çorumluyu kandırmasınlar. Artık Çorumlunun umudunu tüketmeyin” dedi.

“HER SEÇİM ÖNCESİ

MÜJDE VERİYORLAR”

Çorum’un 22 yıllık AK Parti iktidarında sürekli kandırıldığını, yıllarca her seçim öncesi havaalanı, hızlı tren, TOKİ, Devlet Hastanesi, Polis Moral Eğitim Merkezi gibi müjdelerin verildiğini, daha bor çok yarım kalan proje bulunduğunu, Devlet Hastanesi ve Polis Okulu ile Hattuşa’ya yapılan tesislerin çürüdüğünü belirten Tahtasız sözlerine şöyle devam etti:

“Hastane diyoruz 4 kez ihaleye çıktınız. Biz sizin hangi sözünüze güveneceğiz. 2020’den beri binaları çürük raporu verilen binaları ancak yıkabildiler. Daha sonra Sağlık Bakanı ile görüştüler ama 4 kez ihalesi yapılamadı. En son 29 Eylül’de ihale denildi ama yine yapılamadı. O ihaleye AKP’nin yandaşları dahi girmiyor. Onlarda alıştı, garantili geçiş hakkı, garantili işlere alıştılar onlar da ihaleye girmiyor. Seçimlerden önce söz veriyorlar ama yapamıyorlar. Halkımı kandırmayın. Yapacağınız işi söz verin. Bu insanlar ev sahipleri ile kavga eder durumdalar. 94 yaşındaki annem ağlıyor.

Çorum geri kalıyorsa, havalaanı, hızlı tren, demiryolu, acemi birliği olmadıysa bunun suçlusu Milletvekilleri, AKP İl Başkanı ve Belediye Başkanıdır. Artık bıçak kemiğe dayandı.



“KANDIRMAYIN,

SÖZ VERMEYİN”

Tamam 11 ilde deprem oldu ama bu deprem 2023’te oldu. Bu sözlerin tamamı depremden önce bitecekti. Önceliğimiz şu an 11 ilde doğrudur. Tabi ki öncelik oraya verilsin ama bu halkı kandırmayın, söz vermeyin. İnsanların umudunu tüketmeyin. Ben sizlerin mağduriyetinizin giderilmesi için TBMM’de görev yapıyorum. Bu benim asli görevim. Bu işlerin peşini de bırakmaya niyetim yok. Sizlerin sorunlarınız çözülene kadar mücadelem devam edecek. Ben yemin ettim ve bir beyaz gömlek giydim. Bu görevi layıkıyla yerine getirerek benden sonra geleceklere devredeceğim”

Kadeş Barış Meydanı’ndaki açıklamaya katılan TOKİ mağduru vatandaşlar da sürekli kendilerine söz verilmesine rağmen tutulmadığını, mağdur edildiklerini anlatarak sorunlarına sahip çıkan Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti.

GÜNAY’LA BASINA

KAPALI GÖRÜŞME

Milletvekili Tahtasız, birkaç TOKİ mağduru vatandaş ile birlikte eylemin ardından AK Parti İl Başkanlığı’na da ziyaret gerçekleştirerek konutların durumunu öğrenmek istedi. AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile görüşen Mehmet Tahtasız ve ailelerinin ziyaretinde ise basına sansür uygulanarak içeri alınmaması tepki çekti. Görüşmenin ardından AK Parti’den çıkan mağdur ailelerin umutsuz sözleri de gözlerden kaçmadı.