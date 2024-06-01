Bodrum FK’nın play-off finalinde Sakaryaspor’u yenip Süper Lig’e çıkması Çorumlu sporseverleri daha da üzdü.

Play-Off yarı finalinde Bodrum FK ile eşleşen Çorum FK, iki maçta da hakem hataları yüzünden elenip Süper Lig’in kapısından döndü. Çorum’da oynanan maçta, penaltısı verilmeyen ve atış Çorum FK’nın iken rakibe verilen taçtan gelen topta kalesinde golü gören Çorum FK, Bodrum’daki rövanşta da hakem tarafından adeta doğrandı. Kırmızı-siyahlı ekibin Landre ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edilirken, başta eski Süper Lig hakemleri olmak üzere, tüm spor yorumcuları topun ele çarptığı pozisyonda elin doğal konumda olduğunu ve “gol iptal” kararının yanlış olduğuna vurgu yaptılar.

Sakaryaspor’un finaldeki rakibi Çorum FK olması gerekirken, finale kalan Bodrum FK, Sakaryaspor’la karşılaştı. Sakaryaspor’un hiçbir varlık gösterememesi ve buna karşılık Bodrum FK’nın uzatmalarda da olsa 3-1 gibi net bir skorla kazanıp Süper Lig bileti alması Çorumlu sporseverleri adeta isyan ettirdi. Çorum FK’nın finalde Sakaryaspor’u rahat yenip Süper Lig’e çıkan taraf olacağı yönünde hemfikir olan Çorum FK taraftarları, Bodrum FK maçlarındaki hakem hataları nedeniyle hem TFF’ye, hem de MHK’ye tepkilerini dile getirirken, “Süper Lig bizim hakkımızdı” şeklinde yorumlar yaptılar.