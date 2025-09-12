Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı kolaylaştıracak “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi”nin lansmanında konuştu. Bakan Kurum, konuşmasında, sistemin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Sistemin en önemli özelliklerinin faizsiz olması ve doğrudan devlet güvencesi taşıması olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu sistemle öncelikle katılımcılar, Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak" dedi. Vatandaşların, Emlak Katılım şubelerine giderek faizsiz finansman modeliyle satın almak istedikleri ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçelerine göre belirleyeceklerini ifade eden Kurum, sistemde iki farklı model sunulacağını kaydetti.

2 FARKLI MODEL UYGULANACAK

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nde katılımcılar ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Bütçelere uygun taksitlerle tasarruf sağlayabilecek. Belirli birikime ulaşıldıktan sonra kalan finansman tutarı faizsiz sistem tarafından karşılanacak. Birinci modelin çekiliş sistemi olacağını belirten Bakan Kurum, "Her ay, nasıl Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak, burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de ister evini, ister arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek," ifadelerini kullandı.

“YENİ EVİNİ, ARABASINI ALABİLECEK”

İkinci modelin ise çekilişin olmadığı, müşteri bazlı bir tasarruf finansman modeli olacağını aktaran Kurum, "Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek” dedi. Bakan Kurum, her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman tutarının Emlak Katılım Tasarruf Finansman firması tarafından karşılanacağını ve vatandaşın kalan taksitlerini mülkünü kullanırken ödemeye devam edeceğini dile getirdi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada aşamalar şu şekilde paylaşıldı; “Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur. “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır. Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir. Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.”