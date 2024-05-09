Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulan Antalya 19 Platformu, önceki gün, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda, baharın gelişini Hıdırellez Şenliği ile kutladı.
Etkinlikte konuşan Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Hıdırellez’in doğanın uyanışını ve toprağın bereketlenmesini müjdelediğini belirterek, barış, huzur, bolluk, bereket dileklerini iletti.
Sanatçı Mustafa Mümtaz’ın türküleriyle coşturduğu Hıdırellez Şenliği’ne, Platform Kurucu Başkanı Kemal Koçak, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Ertürk, Genel Sekreter Mustafa İmal ve çok sayıda Çorumlu katıldı.
Editör: SELDA FINDIK