Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, mahalle sakinleri tarafından iletilen sorunların çözümü için, kamu kurumları ve yerel yönetimler nezdinde gereken girişimleri yaptıklarını, bu girişimlerin sonuçlarını da sorunu ileten vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi.

İpekli, Çoraklık, Sülüklü ve Bahar Caddesi otobüs hatlarındaki yetersizliğin öncelikle ele alındığını ve Belediye Ulaşım Müdürlüğü’nden, her 20 dakika yerine her 15 dakikada bir otobüs kaldırılması sözünün alındığını belirten Muhtar Önal, gündemlerindeki bazı sorunları da şöyle sıraladı:

“Çoraklık Belediye Blokları civarına Halk Ekmek Büfesi konulması, hırsızlık olaylarının arttığı Nadık semtinde, son durağa mobese kamerası yerleştirilmesi, dere yatağının üzerinin kapatılarak yürüyüş yolu olarak düzenlenmesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı’ndaki tuvalet sorununun çözülmesi, Dumlupınar’daki iki yeşil alana park düzenlenmesi için proje yapılması.”