Devlette ve Alarko Holding’de uzun yıllar yöneticilik yapan hemşehrimiz Mustafa Filiz’in "Amacın ve cesaretin varsa başarabilirsin” isimli kitabı çıktı.

Tüm Türkiye genelindeki kitapçılarda satışa sunulan hemşehrimiz Filiz’in kitabı 3 bölümden oluşuyor. Kitapta 40 yıllık iş hayatında edindiği tecrübeleri yeni nesillere yalın bir dille anlatan Mustafa Filiz, yazdığı kitap hakkında özetle şunları söylüyor: “Bu kitabı yazmamın amacı sizlere yeni bir şey öğretmek, öğüt veya ders vermek değildir. Tecrübe, gözlem ve düşüncelerimi belirli bir metodolojiyle okuyucularıma aktarmayı, hayat, amaç ve başarı konusunda düşünmeye sevk etmeyi hedefliyorum. Hayatta biriktirdiğimiz her şeyin, özellikle de fikir ve düşüncelerin bizimle birlikte yok olup gitmemesi için mutlaka yazmak gerektiğini düşünüyorum. Sizlere iş hayatımdaki anılarımı anlatmayacağım. Yaklaşık 14 yılı Maliye Bakanlığı’nda “Hesap Uzmanı” olarak ve 26 yılı özel sektörde bir Holding’de yönetici olarak geçen 40 yıllık iş hayatımda yaşadığım tecrübelerden çıkardığım sonuçları sistematik bir şekilde, özellikle gençlere, kurumsallaşma sürecindeki şirketlerin hissedarları ile yöneticilerine ve diğer tüm okuyucularıma aktarmayı amaçlıyorum. Çünkü tecrübelerden yararlanmak başarıyı en az emekle ve daha kısa sürede yakalamanıza yardımcı olur. Ufkunuzu açar, yolunuzu genişletir ve aydınlatır.

Yazmak birçok insan için konuşmak kadar cazip değildir. Bilgisi, tecrübesi ve birikimi olan insanların çoğu yazma konusunda cesur değildir. Aşırı mükemmeliyetçilikten ve hata yapmaktan çekindiklerinden dolayı yazmazlar. Bu nedenle de hayatta elde ettikleri çok değerli deneyimler ve düşünceler kendileriyle birlikte yok olur gider. İşte bu nedenle bilgi, tecrübe ve düşüncelerimi özellikle genç kuşaklara ve kurumsallaşma sürecindeki şirketlere aktarmayı bir görev ve sorumluluk olarak görüyorum. Gençlere, kurumsallaşma sürecindeki şirketlere, ülkeme ve toplumumuza borcum olduğunu düşünerek bu cesareti gösterip yazdım. Bir kişinin bile ufkunu açıp yönlendirebilirsem bu kitap amacına ulaşmış olacaktır. Değerli okuyucularıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

MUSTAFA FİLİZ KİMDİR?

1960 yılında Çorum’da doğan Mustafa Filiz, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’ nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1985 yılında Hesap Uzmanlığı’ na atandı.

1989 yılında Bakanlık tarafından mesleki araştırmalarda bulunmak üzere bir yıl süreyle İngiltere’ ye gönderildi.

1992 yılında Baş Hesap Uzmanlığı’ na atandı. Bir süre Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevde iken, 1995 yılında istifa ederek Alarko Şirketler Topluluğu’na katıldı.

1995-2018 yılları arasında Alarko Şirketler Topluluğu Mali İşler Koordinatörü olarak, 2019-2021 yılları arasında ise Mali İşler Grup Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevlerine ilave olarak Topluluğun Hukuk ve Kurumsal İletişim faaliyetlerini de koordine eden Mustafa Filiz, halka açık bir şirket olan ve Borsa’da işlem gören Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 2006-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2022 yılları arasında ise aynı şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mustafa Filiz ayrıca Alarko Şirketler

Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde 1996-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Alarko Şirketler Topluluğu Mali İşler Grup Başkanlığı görevinden 31.12.2021 tarihinde emekli olarak ayrıldı.

Mesleki konularda yayımlanmış makaleleri bulunan Mustafa Filiz, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik belgelerine sahiptir.

Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Filiz yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.(Haber Merkezi)