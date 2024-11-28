Çeviksoy, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü 21. ANKARA KİTAP FUARI Avrasya Yazarlar Birliği standında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Pazar günü Muğla Dalaman’a hareket edecek, 02 Aralık 2024, pazartesi günü kitaplarını önceden edinmiş olan üç ortaokulun öğrencileriyle buluşacak.

Ertesi gün (03 Aralık 29024 Salı) Dalaman ilçe merkezinde öğrenci, öğretmen, milli eğitim mensupları ve idarecilerle iki farklı salonda söyleşi gerçekleştirecek.

Daha sonra Muğla’dan Çanakkale’ye geçecek olan Çeviksoy, 5 Aralık 2024, perşembe günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere bir lise ve bir ortaokulda söyleşilerden sonra kitaplarını imzalayacak. Ertesi gün (6 Aralık cuma) Ezine ilçesine geçecek olan hemşehrimiz, yine biri ortaokul, biri lise olmak üzere iki okulu ziyaret edecek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi ve imza programlarına katılacak.

Son olarak İstanbul’a geçecek olan Osman Çeviksoy 07. 12. 2024, cumartesi günü “5. ÜMRANİYE KİTAP FUARI” Çınaraltı Yayınları standında okurlarıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak.