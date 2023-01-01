Edinilen bilgiye göre İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi.

İnşaatta bulunan vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı koptu. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Vinç kabininin devrildiği yerde ise 6 kişinin cansız bedeni bulundu. İki kişini de yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin isimleri geç saatlerde belli oldu. Buna göre kazada Çorum'un Alaca İlçesi Akpınar köyü nufusuna kayıtlı Ümit Kara (39) isimli Çorumlu vinç operatörünün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ayrıca Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Aslan Akkaya (38) ve Ali Şükrü Duru (41) da vefat etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza sonrası soruşturma başlattı. Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı alınan inşaat firması sahibi E.Y., şantiye şefi Mimar M.F.Y., İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.A. ile Vinç şirketi sahibi İ.K. yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Haber Merkezi)

