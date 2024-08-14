Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Bitlis'te görev yapan Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç ve eşi hemşire Kamile İrem Tunç, Bitlis Günkırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, sabaha karşı Bitlis’in Günkırı beldesi mevkiinde meydana geldi.

Alaca’nın Tutaş Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki 65 ACJ 533 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülürken, genç çift öğle namazının ardından Ankara-Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Editör: İHA AJANS