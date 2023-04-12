En son, Sivas’ta düzenlenen U14 2.Kademe Yarışmalarına katılan Çorumlu sporcular, 5 madalya kazanırken, toplamda 10 sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Oryantiring İl Temsilcisi Turan Torbacıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Sivas’taki 2.Kademe Yarışmalarına Çorum’dan 2 antrenör nezaretinde, Gençlikspor’dan 10 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde, K 10A kategorisinde Zeynep Duru Karaoğlu birinci olurken, E 10A kategorisinde Kaan Şen ikinci, Ertuğrul Eyüp Canbaz ise üçüncü oldu.

İkinci gün yarışmalarında ise, E 10A kategorisinde Yiğit Ali Aksu ikinci, K 10A kategorisinde Dolunay Tarhan üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride Kaan Şen dördüncü, Ertuğrul Eyüp Canbaz ise beşinci oldu.

Yarışmalara katılan tüm sporcuların, 10 Haziran’da, Amasya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandıkları açıklandı.

(Ömür SOYTEMİZ)