Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Alt minik, minik, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden 7 bine yakın sporcu katılım sağlarken, bu katılım kick boks branşında en çok sporcunun katıldığı müsabaka olarak tarihe geçti.



Çorum Kick Boks İl Temsilcisi Fırat Aydın, antrenörler Hasan Çalışkan ve Sinan Duman nezaretinde madalya mücadelesi veren Çorumlu sporculardan Çorum Birlikspor Kulübü sporcusu Satı Çöl genç kızlar 60 kilo Point Fight branşında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, aynı sporcu yine 60 kiloda bu kez Light Contact branşında Türkiye üçüncüsü olarak iki madalya birden aldı. Çorum Bahar Spor Kulübü sporcularından Ege Zerin ise 94 kilo genç erkekler Point Fight branşında Türkiye üçüncüsü, Çorum İl Özel İdare Kulübü'nden Mert Yıldırım genç erkekler 79 kiloda Light Contact branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.