Ankara’da yaşayan iş insanı Öncü Ertuğrul’un eşi, yazılım firması proje yöneticisi Sibel Ertuğrul’un seramik eserleri ile Çorumlu resim öğretmeni Gülşah Bostan’ın resimleri, Art Ankara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

Önceki Çorum Milletvekili Tufan Köse, Sibel Ertuğrul’un kayınpederi Erdal Ertuğrul ve yakın arkadaşları Avukat Ahmet Ünal, 4 gün süren serginin son gününde her iki sanatçıyı ziyaret ederek yanlarında yer aldılar.

Ressam Gülşah Bostan, Başkent’in bu önemli sanat olayına konuşmacı olarak da katkı sağladı.